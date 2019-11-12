أب يحتفي بابنته بطريقة غريبة.. فيديو

كل أسبوع وعلى مدار 20 عامًا لم يكل أو يمل أب من التقاط صور لابنته منذ لحظة ميلادها، حتى أصبحت شابة في العشرينات من العمر، ليرصد عبر تلك الصور ومقاطع الفيديو مراحل نمو طفلته وتغيراتها على مدار هذه السنوات.



المخرج الهولندي "فرانس هوفميستر" جمع تلك اللقطات في فيديو سريع بنفس تسلسل السنوات والمراحل العمرية لابنته "لوت" ، ليبين كيف تحولت الطفلة إلى شابة جميلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقد حظي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على 3.6 إعجاب ومشاهدة حول العالم، وقال: "لقد صورت لوتي كل أسبوع، منذ لحظة ولادتها. كانت تتغير بهذه الوتيرة السريعة التي شعرت بالحاجة إلى توثيق الطريقة التي بدت ، للحفاظ علي ذكرياتي سليمة".



وسبق أن أنتج "فرانس" فيديو مشابه، لابنه، واعترف بان أطفاله لم يكونوا في بعض الأحيان حريصين جدا علي المشاركة في مشروع الفيديو عندما يتمون سن الرشد.



