AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أب يحتفي بابنته بطريقة غريبة.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كل أسبوع وعلى مدار 20 عامًا لم يكل أو يمل أب من التقاط صور لابنته منذ لحظة ميلادها، حتى أصبحت شابة في العشرينات من العمر، ليرصد عبر تلك الصور ومقاطع الفيديو مراحل نمو طفلته وتغيراتها على مدار هذه السنوات.

المخرج الهولندي "فرانس هوفميستر" جمع تلك اللقطات في فيديو سريع بنفس تسلسل السنوات والمراحل العمرية لابنته "لوت" ، ليبين كيف تحولت الطفلة إلى شابة جميلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد حظي الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على 3.6 إعجاب ومشاهدة حول العالم، وقال: "لقد صورت لوتي كل أسبوع، منذ لحظة ولادتها. كانت تتغير بهذه الوتيرة السريعة التي شعرت بالحاجة إلى توثيق الطريقة التي بدت ، للحفاظ علي ذكرياتي سليمة".

وسبق أن أنتج "فرانس" فيديو مشابه، لابنه، واعترف بان أطفاله لم يكونوا في بعض الأحيان حريصين جدا علي المشاركة في مشروع الفيديو عندما يتمون سن الرشد.

أب يحتفي بابنته بطريقة غريبة.. فيديو
أب يحتفي بابنته بطريقة غريبة.. فيديو
أب يحتفي بابنته بطريقة غريبة.. فيديو
AdvertisementS

ترشيحاتنا

8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل بـ حدائق القبة.. وإخلاء عقار من السكان | صور

لـ العودة إلى الزمالك في يناير.. سيسيه يكشف عن كواليس حديثه مع جروس

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

استمتع بالعمل معها.. حسن الرداد: ساعات بتخانق مع زوجتي في التصوير

محمد سراج يكشف عن تفاصيل الإعداد لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي