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أبو سعدة: الحكومة ستقدم كشف حساب بالأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:46 ص
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
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كريم الخطيب
قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية ستقدم كشف حساب لأوضاع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، موضحا أن مصر جهزت 220 توصية بعدد من المحاور المختلفة.

وأضاف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «ON E» الوفد المصري الممثل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان يضم مؤسسات مختلفة بالحكومة.

وأوضح حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تستطيع الرد على الشائعات حول حقوق الإنسان دوليا، مؤكدا أن الحكومة حريصة على الر على كل ما يثار وكشف الأكاذيب وتوضيح الأمور والرد على الاسئلة.

وأشار حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تشويه صورة مصر بالخارج، مشددا على أن الحكومة المصرية قادرة على دحض هذه الأكاذيب، فضلا عن الحملات التي تتحرك لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجها أعداء الوطن.
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