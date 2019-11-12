لـ 2.5 مليون.. السعودية تقر حقوقا جديدة لهذه الفئات

أفادت وسائل إعلام محلية سعودية أن هيئة حقوق الإنسان بالسعودية قدمت تشريعات جديدة لعمال المنازل العاملين بالمملكة.





وتشمل التشريعات قواعد تعاقدية جديدة تشمل الحالة الصحية والاقتصادية لعمال المنازل في السعودية.





وقالت الهيئة إنه من غير المحظور توظيف عمال المنازل في حالات تهدد صحتهم وأمنهم أوكرامتهم.





وأكدت الهيئة أن عمال المنازل كان لهم الحق في فوائد نهاية الخدمة مشددة على أن لهم الحق أيضا في يوم راحة أسبوعية و أجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر كل عام.







ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن هناك 2.5 مليون عامل منازل في المملكة العربية السعودية حسب آخر آخر إحصاء في نهاية الربع الثاني من عام 2018