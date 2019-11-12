25 صورة جديدة لـ ترميم توابيت العساسيف قبل نقلها إلى المتحف الكبير

حصل موقع صدي البلد علي 25 صورة جديدة لعملية الترميم الأولي والصيانة التي أجريت لتوابيت خبيئة العساسيف بالأقصر،وذلك قبل نقلها إلي المتحف المصري الكبير لتعرض فيه عند إفتتاحه في نهاية 2020.



كانت توابيت "خبيئة العساسيف"قد عثرت عليها البعثة المصرية في اكتوبر الماضي بجبانة العساسيف الأثرية،حيث قال د.عيسي زيدان مدير الشئون التنفيذية لترميم ونقل الاثار بالمتحف الكبير، عنها، ان المرممين والاثريين بالمتحف تعاونوا مع نظرائهم بمنطقة اثار الاقصر لتنفيذ أعمال التوثيق والتسجيل الفوتوغرافي وإعداد تقرير حالة لكل تابوت على حدة.



وكشف مدير الشئون التنفيذية لترميم ونقل الاثار بالمتحف الكبير، عن أنه تم استكمال أعمال الترميم الاولى لبعض التوابيت،والتي كانت بحاجة الى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها،وأعمال التغليف تمت بأسلوب علمي ومواد خالية من الحموضة،وتم تغليف كل تابوت داخل صندوق خاص به مبطن بالفوم الخالي من الحموضة أيضا،وتم استخدام الورق الياباني في التغطية والتدعيم حتى لا تتأثر الوان التوابيت باي ضرر خلال النقل.



وأضاف مدير الشئون التنفيذية لترميم ونقل الاثار بالمتحف الكبير،: عقب وصول التوابيت للمتحف،قام فريق العمل بفض تغليفها وفحصها والتأكد من خلوها من أية إصابة حشرية ،ثم تم ادخالها الى معمل ترميم الاخشاب للبدء في اعمال الترميم والصيانة وتجهيزها للعرض عند افتتاح المتحف.



وقال الدكتور نور محمد عبد الحميد بدر أخصائي ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير أنه تمت أعمال الترميم الأولى للتوابيت الخشبية باستخدام مواد قابلة للاسترجاع، ومواد خالية من الحموضة، وكذلك الورق الياباني،وذلك لتثبيت الحالة تمهيدا لعمليات التغليف والنقل من الأقصر الي مركز الترميم بالمتحف.



وتابع أخصائي ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، تم استكمال اعمال الترميم الاولى لبعض التوابيت التي كانت بحاجة الى تثبيت وتقوية وتدعيم لبعض الرسومات الملونة الموجودة عليها،بمشاركة الفريق الترميم الأولي بالمتحف وفريق ترميم الأقصر.