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محافظات

تشييع جثمان أحمد مبروك ضحية السيجارة القاتلة في قطار طنطا.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
تشييع جثمان صاحب
تشييع جثمان صاحب واقعة السيجارة
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احمد علي
شيع الآلاف من أهالي قرية كفر الشيخ بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم جثمان الشاب احمد مبروك عبد الرحمن في جنازة مهيبة، وذلك عقب استلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، والذي كان قد توفي على إثر قفزه من القطار رقم 14 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة بالقرب من محطة طنطا.

وكان العشرات من أقارب وأصدقاء الشاب أحمد مبروك، قد تسلموا جثمانه من مشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحه، بناء على قرار النيابة العامة.

وشارك ممثلي كبار العائلات بالقرية وأبنائهم في استقبال جثمان أحمد مبروك، فور وصوله إليها.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان أحمد مبروك بمسجد القرية، وتم تشييعه لمثواه الأخير بمقابر عائلته.

ويشار إلى أن والد أحمد مبروك، متوفى، ويعيش مع والدته بالمنزل وشقيقه الأكبر يعمل خارج البلاد وشقيقتين، ويعمل ممرض بإحدى المستشفيات الخاصة في الغربية.

وفتحت نيابة أول طنطا، برئاسة المستشار عبد العاطي صالح، تحقيقات موسعة فى واقعة قفز أحمد مبروك عبد الرحمن، من القطار، وسؤال شهود العيان؛ لكشف ملابسات الواقعة.
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