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فن

تحرش أم وقاحة.. نيشان يسأل متابعيه عن واقعة تقبيل مراسلة سكاي نيوز

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:35 ص
نيشان - مراسلة سكاي
نيشان - مراسلة سكاي نيوز
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سعيد فراج
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، مقطع فيديو له عبر حسابه على انستجرام، ظهرت فيه مراسلة قناة "سكاي نيوز عربية"، وهي تذيع تقريرًا متلفزًا، حول التظاهرات في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت مراسلة سكاي نيوز، وهي تتحدث أمام الكاميرا، بينما باغتها مواطن لبناني، وقام بتقبيلها فجأة على الهواء أمام الجمهور، لتُصدم المراسلة، ثم تبتسم خجلًا.

وطرح نيشان، تساؤلًا على متابعيه، ليصفوا هذا الفعل، قائلًا: "ظهَرَ فجأة وَقَبَّلَ المُراسِلَة!!! هل هذا التَّصَرُّف: ١. مقبول؟ .. ٢. مرفوض؟ .. ٣. وَقِح؟ .. ٤. تَحَرُّش؟".
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