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رياضة

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:37 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
حقق منتخب مصر الأولمبي ، فوزا غاليا على نظيره الغاني في ثاني جولاته ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، 3-2 ، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

وعقب الفوز الصعب على منافس عنيد ، اشتعل ملعب القاهرة الدولي بفرحة الجماهير المصرية ، حيث ان الفراعنة قلبوا الطاولة على البلاك ستارز ، وحولوا الهزيمة إلى انتصار ، حيث تقدم المنتخب الغاني مرتين وتعادل معه شباب الفراعنة ثم سجلوا هدف الفوز الثالث.

وفي وسط الاحتفالات ، انتشرت صورة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، لتشعل صفحات السوشيال ميديا ، حيث انها عبرت عن فرحة المشجعين وليس كمسؤولين ، ونالت الصورة اعجاب الجميع ، ووصفها رواد السوشيال ميديا بصورة اليوم ، وهي تصوير الزميل المصور مصطفى عمارة.
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