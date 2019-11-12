مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

حقق منتخب مصر الأولمبي ، فوزا غاليا على نظيره الغاني في ثاني جولاته ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، 3-2 ، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.



وعقب الفوز الصعب على منافس عنيد ، اشتعل ملعب القاهرة الدولي بفرحة الجماهير المصرية ، حيث ان الفراعنة قلبوا الطاولة على البلاك ستارز ، وحولوا الهزيمة إلى انتصار ، حيث تقدم المنتخب الغاني مرتين وتعادل معه شباب الفراعنة ثم سجلوا هدف الفوز الثالث.



وفي وسط الاحتفالات ، انتشرت صورة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، لتشعل صفحات السوشيال ميديا ، حيث انها عبرت عن فرحة المشجعين وليس كمسؤولين ، ونالت الصورة اعجاب الجميع ، ووصفها رواد السوشيال ميديا بصورة اليوم ، وهي تصوير الزميل المصور مصطفى عمارة.

