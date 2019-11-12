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أخبار العالم

تحرك عاجل من جيش بوليفيا بعد استقالة الرئيس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أمر قائد القوات المسلحة البوليفية، اليوم الثلاثاء، الجيش، بالقيام بعمليات مشتركة مع قوات الشرطة، ضد من وصفهم بـ"المخربين"، وذلك بعد يومٍ واحد من استقالة الرئيس إيفو موراليس، في أعقاب انتخابات متنازع على نتيجتها.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده منحت حق اللجوء للرئيس البوليفي السابق، فيما رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالة موراليس من رئاسة بوليفيا، ورأى فيها "رسالة "قوية" إلى الأنظمة غير الشرعية، مشيدا ي الوقت ذاته بدور الجيش البوليفي.

واستيقظت بوليفيا، أمس الإثنين، على شغور في السلطة، غداة إعلان الرئيس موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة منذ 3 أسابيع على إعادة انتخابه، المثيرة للجدل، وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة.

وعمَّت الاحتفالات شوارع لاباز على الفور ولوّح المحتجون فرحين بأعلام بلادهم، لكنّ أحداث عنف ونهب وقعت لاحقا في لاباز ومدينة إل ألتو المجاورة.
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