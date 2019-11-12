الأربعاء.. مكتبة القاهرة تناقش المجتمع الافتراضي وحماية الشباب

تناقش مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، موضوع "المجتمع الافتراضي وحماية الشباب"، وذلك خلال ندوة تقيمها في السادسة من مساء غد، الأربعاء ١٣ نوفمبر، بمقر المكتبة في الزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



وتأتى الندوة فى إطار تحقيق أهداف الأمن السيبراني، وهو عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين .



وضيوف الندوة، هم: الدكتورة أمنية عامر أستاذ علم الوثائق بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، الدكتور رجائى شتيوى أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، الدكتورة بسنت مصطفى بوزارة التضامن الاجتماعى، اللواء الدكتور شوقى صلاح أستاذ القانون المدنى المساعد بكلية الشرطة .