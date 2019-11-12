AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الأربعاء.. مكتبة القاهرة تناقش المجتمع الافتراضي وحماية الشباب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تناقش مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، موضوع "المجتمع الافتراضي وحماية الشباب"، وذلك خلال ندوة تقيمها في السادسة من مساء غد، الأربعاء ١٣ نوفمبر، بمقر المكتبة في الزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وتأتى الندوة فى إطار تحقيق أهداف الأمن السيبراني، وهو عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين .

وضيوف الندوة، هم: الدكتورة أمنية عامر أستاذ علم الوثائق بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، الدكتور رجائى شتيوى أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، الدكتورة بسنت مصطفى بوزارة التضامن الاجتماعى، اللواء الدكتور شوقى صلاح أستاذ القانون المدنى المساعد بكلية الشرطة .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

لماذا أوصى رسول الله بغلق الأبواب والنوافذ في الليل وخاصة عند النوم؟

لـ العودة إلى الزمالك في يناير.. سيسيه يكشف عن كواليس حديثه مع جروس

بحبه ومحظوظة به.. رسالة دعم وغزل من زوجة رامى جمال بعد إصابته بالبهاق.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

موقف طريف لـ شوقي غريب | غانا تسجل الهدف الثاني قبل عودته من غرفة خلع الملابس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

بكامل أناقتها.. كارمن سليمان تلتقط سيلفي قبل حفل الموسيقى العربية

بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور