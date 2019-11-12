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تكنولوجيا

Facebook يطرح تحديثا جديدا للتحكم في الإشعارات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:49 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيس بوك تحديثًا جديدًا، يتيح التحكم فى نوعية الإشعارات الواردة وإيقافها، خاصةً التي تكون قد راجعتها من قبل.

وبحسب موقع "فون آرينا" التقنى، تأتى معظم تلك الإشعارات بالنقاط الحمراء المعروفة من متجر فيس بوك أو مقاطع فيديو مختلفة، ولكن من خلال الذهاب للإعدادات سيتوقف هذا الأمر المزعج فورًا.

وعلى الرغم من عدم كشف فيس بوك عن أى تفاصيل عن التحديث الجديد، إلا أنه تم طرحه عشوائيًا لمستخدمي هواتف آيفون، من أجل التحكم في نوعية الإشعارات الواردة.

وأوضح انه وبكل بساطة ستكون هناك الحرية المطلقة للتحكم فى الإشعارات ذات العلامة الحمراء الفضولية، بدءًا من طلبات الأصدقاء والمنشورات وصولًا إلى الألعاب.

يذكر أن فيس بوك قد وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 644.000 دولار) عن انتهاكات قانون حماية البيانات المتعلق بجمع البيانات من قبل شركة الاستشارات كامبريدج أنالتيكا Cambridge Analytica"، فى فضيحة كامبريدج الشهيرة.

جاء ذلك، بعدما واجه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ فيس بوك، العديد من الأسئلة من قبل المشرعين الأمريكيين والأوروبيين حول كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية البريطانية على البيانات الشخصية لـ 87 مليون مستخدم على فيسبوك من أحد الباحثين.
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