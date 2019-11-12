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رياضة

أشرف صبحي يكرم أول طفل مصرى من ذوى الهمم يصعد قمة جبل موسى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يكرم اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الطفل محمد أحمد علي ، أول طفل مصرى من ذوى الهمم ( متلازمة داون) يصعد قمة جبل موسى بسانت كاترين اعلى قمة فى مصر كما يكرم المغامر مازن حمزة.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم جولة بمحافظة جنوب سيناء شهدت صعود الطفل محمد احمد علي من ذوى الهمم لجبل موسى ليصبح اول طفل مصري (متلازمة داون) يصعد أعلى قمة في مصر بمرافقة المغامر مازن حمزة .
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