في ذكرى رحيله.. شاهد زوجة محمود عبد العزيز الأولى وأم أبنائه

يوافق اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، الذكرى الثالثة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016 عن عمر يناهز الـ 70 عامًا، إذ ولد بالإسكندرية في 4 يونيو عام 1946.





وتزوج الراحل محمود عبد العزيز، مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي.





وقبل شهرين، خطفت والدة كل من (كريم ومحمد)، نجلي الساحر محمود عبد العزيز الأضواء فى أحدث ظهور لها بإحدى المناسبات العائلية، وهو ما كشف عنه محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على إنستجرام.





وتلقى محمد محمود عبد العزيز العديد من التعليقات الإيجابية على صور والدته، الزوجة السابقة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث علق احد المتابعين: "ماشاءالله عليها، اختكم مش والدتكم"، وقال آخر: "مامتكم جميله ومحترمه جدا ربنا يديها العمر والصحه ويرحم حبيب الجماهير الإسكندراني الأصيل الجميل الراقي محمود عبد العزيز الف رحمه ونور عليه يا رب".



