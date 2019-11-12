35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية

كشفت مصادر بالآثار حقيقة ما تردد عن وجود إضاءة خافتة في متحف الإسماعيلية، مما ترتب عليه عدم وضوح قطع الأثار المعروضة، وأن طريقة العرض سيئة.





وقالت المصادر لـ"صدى البلد": إن هذا الكلام غير صحيح،حيث يشهد المتحف برئاسة منى شعبان المدير العام زيارات يومية كثيرة، ولم يبد أي من الزوار اعتراضا على طريقة العرض.





وأوضحت المصادر أن الإضاءة في المتحف طبيعية ومناسبة للأثار وأسلوب عرضها،أما القاعة الجنائزية لها طريقة خاصة في العرض تتناسب مع طبيعتها،والتى تتعلق بالحياة الجنائزية والعالم الآخر فى مختلف العصور،مما تطلب منا في العرض وضع إضاءة خافتة لكنها في نفس الوقت توضح كافة تفاصيل الآثار المعروضة.



