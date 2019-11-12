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ثقافة

35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
القطع الأثرية في
القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
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علاء المنياوي
كشفت مصادر بالآثار حقيقة ما تردد عن وجود إضاءة خافتة في متحف الإسماعيلية، مما ترتب عليه عدم وضوح قطع الأثار المعروضة، وأن طريقة العرض سيئة.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد": إن هذا الكلام غير صحيح،حيث يشهد المتحف برئاسة منى شعبان المدير العام زيارات يومية كثيرة، ولم يبد أي من الزوار اعتراضا على طريقة العرض.

وأوضحت المصادر أن الإضاءة في المتحف طبيعية ومناسبة للأثار وأسلوب عرضها،أما القاعة الجنائزية لها طريقة خاصة في العرض تتناسب مع طبيعتها،والتى تتعلق بالحياة الجنائزية والعالم الآخر فى مختلف العصور،مما تطلب منا في العرض وضع إضاءة خافتة لكنها في نفس الوقت توضح كافة تفاصيل الآثار المعروضة.

وهذه الفكرة لإيصال فكرة المقبرة قديما للزوار وإيجاد مناخ الحياة الجنائزية كما هو متبع فى عرض المقابر فى صعيد مصر، ولقد تم تنفيذ إضاءة القاعة طبقا للقواعد العلمية و المتبعة فى التعامل مع الآثار باشراف و تنفيذ أفضل كوادر الترميم و العرض المتحفى بوزارة الآثار.
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
35 صورة تكشف حقيقة إضاءة القطع الأثرية في متحف الإسماعيلية
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