مجدي يعقوب ريان محتاجلك.. هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإجراء عملية لطفل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك ؛ للمطالبة بتبني حالة الطفل ريان 10 سنوات لإجراء عملية جراحية سريعة له في القلب لإنقاذه.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالتالي :
ارجوا المشاركة فى الهاش لمحاولة انقاذ طفل مريض
شارك بتويت ورتويت صدقة تعالوا نوصل صوت أب وأم ابنهم فى حالة خطرة
آللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
ربنا يشفيه ويخفف عنه ويقومه بالسلامه
وان شاء الله خير
وهيرجع أحسن من الأول
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
اشفي الطفل ريان يارب فلا سهل الا ما سهلته
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
عن أي وجع تتكلمون ؟!!
أيوجد وجع أصعب من صرخه طفل محتاج مساعده مننا وجع امه عليها 💔
اعتبروا ريان فرد من عيلتك وادعوا ليه وشاركوا ف الهاش ليكي نقدر علي مساعدته وادخل الفرح علي قلب امه علي الأقل
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك دكتور مجدى حضرتك معروف عنك الانسانيه ارجو من حضرتك الاستجابه السريعه
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك اللهم اشفي ريان وجميع مرضنا يا رحمن يا رحيم 🙏
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
ريان حالة في كل بيت مصري
فرصتك يادكتور مجدي انك تقولنا ان لسة في مكان للفقير في البلد دي ارجوك انتا ادرا بما يعانية ريان من الم #مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالتالي :
ارجوا المشاركة فى الهاش لمحاولة انقاذ طفل مريض
شارك بتويت ورتويت صدقة تعالوا نوصل صوت أب وأم ابنهم فى حالة خطرة
آللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
ربنا يشفيه ويخفف عنه ويقومه بالسلامه
وان شاء الله خير
وهيرجع أحسن من الأول
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
اشفي الطفل ريان يارب فلا سهل الا ما سهلته
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
عن أي وجع تتكلمون ؟!!
أيوجد وجع أصعب من صرخه طفل محتاج مساعده مننا وجع امه عليها 💔
اعتبروا ريان فرد من عيلتك وادعوا ليه وشاركوا ف الهاش ليكي نقدر علي مساعدته وادخل الفرح علي قلب امه علي الأقل
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك دكتور مجدى حضرتك معروف عنك الانسانيه ارجو من حضرتك الاستجابه السريعه
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك اللهم اشفي ريان وجميع مرضنا يا رحمن يا رحيم 🙏
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
ريان حالة في كل بيت مصري
فرصتك يادكتور مجدي انك تقولنا ان لسة في مكان للفقير في البلد دي ارجوك انتا ادرا بما يعانية ريان من الم #مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية
#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك