مجدي يعقوب ريان محتاجلك.. هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإجراء عملية لطفل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك ؛ للمطالبة بتبني حالة الطفل ريان 10 سنوات لإجراء عملية جراحية سريعة له في القلب لإنقاذه.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالتالي :



‏ارجوا المشاركة فى الهاش لمحاولة انقاذ طفل مريض

شارك بتويت ورتويت صدقة تعالوا نوصل صوت أب وأم ابنهم فى حالة خطرة

آللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين

‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك



‏ربنا يشفيه ويخفف عنه ويقومه بالسلامه

وان شاء الله خير

وهيرجع أحسن من الأول

‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك



‏اشفي الطفل ريان يارب فلا سهل الا ما سهلته

‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك



‏عن أي وجع تتكلمون ؟!!

أيوجد وجع أصعب من صرخه طفل محتاج مساعده مننا وجع امه عليها 💔

اعتبروا ريان فرد من عيلتك وادعوا ليه وشاركوا ف الهاش ليكي نقدر علي مساعدته وادخل الفرح علي قلب امه علي الأقل

‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك



‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك دكتور مجدى حضرتك معروف عنك الانسانيه ارجو من حضرتك الاستجابه السريعه



‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك اللهم اشفي ريان وجميع مرضنا يا رحمن يا رحيم 🙏



‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

ريان حالة في كل بيت مصري



‏فرصتك يادكتور مجدي انك تقولنا ان لسة في مكان للفقير في البلد دي ارجوك انتا ادرا بما يعانية ريان من الم ‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك



‏اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية

‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك