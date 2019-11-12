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منوعات

مجدي يعقوب ريان محتاجلك.. هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بإجراء عملية لطفل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
الطفل ريان
الطفل ريان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك ؛ للمطالبة بتبني حالة الطفل ريان 10 سنوات لإجراء عملية جراحية سريعة له في القلب لإنقاذه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات، كالتالي :

‏ارجوا المشاركة فى الهاش لمحاولة انقاذ طفل مريض
شارك بتويت ورتويت صدقة تعالوا نوصل صوت أب وأم ابنهم فى حالة خطرة
آللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين
‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

‏ربنا يشفيه ويخفف عنه ويقومه بالسلامه
وان شاء الله خير
وهيرجع أحسن من الأول
‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

‏اشفي الطفل ريان يارب فلا سهل الا ما سهلته
‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

‏عن أي وجع تتكلمون ؟!!
أيوجد وجع أصعب من صرخه طفل محتاج مساعده مننا وجع امه عليها 💔
اعتبروا ريان فرد من عيلتك وادعوا ليه وشاركوا ف الهاش ليكي نقدر علي مساعدته وادخل الفرح علي قلب امه علي الأقل
‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك دكتور مجدى حضرتك معروف عنك الانسانيه ارجو من حضرتك الاستجابه السريعه

‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك اللهم اشفي ريان وجميع مرضنا يا رحمن يا رحيم 🙏

‏‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
ريان حالة في كل بيت مصري

‏فرصتك يادكتور مجدي انك تقولنا ان لسة في مكان للفقير في البلد دي ارجوك انتا ادرا بما يعانية ريان من الم ‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك

‏اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية
‎#مجدي_يعقوب_ريان_محتاجلك
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