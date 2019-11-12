Apple تحذف تطبيق تجسس على Instagram

حذفت شركة Apple الأمريكية تطبيقا خبيثا، يقوم بالتجسس على منصة إنستجرام الشهيرة لتبادل الصور، من على متجر التطبيقات الخاصة بها App Store.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، حذفت آبل تطبيق Like Patrol، الذى يقوم بإرسال إشعارات لأصحاب الحسابات المختلفة عن متابعيهم، وعن من يتابعونه أو يعجبون بصوره أو يتركون له تعليقات، وهو منتشر بين المرتبطين حيث يكون بمثابة العين التى تظهر كل تفاصيلهما لبعضهما البعض.



ويبدو أن إنستجرام لا ترغب فى إقتحام خصوصية مستخدميها بأى شكل من الأشكال، و الاكتفاء بالكتمان حول الأمر، بعدما تم إلغاء خاصية Following الشهيرة التى تظهر لك كل نشاط من تتابعهم على المنصة الشهيرة.



وكان قرار آبل بحذف التطبيق لأنه ببساطة يتجسس على أشخاص دون أى وجه حق، حيث يخترق حساباتهم تفصيليًا ومن ثم الحصول على اهتماماتهم و بياناتهم، وهو الأمر الذى يتنافى مع سياسة الخصوصية تجاه رواد مواقع التواصل الإجتماعى.



ومن ناحية أخرى تم حظر التطبيق عن منصة فيس بوك أيضًا التى تمتلك إنستجرام، الذى يتم الدفع له يوميًا مبلغ 3 دولار أمريكى، أو 80 دولار أمريكى على مدار العام.