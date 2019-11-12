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تكنولوجيا

تنافس المنتجة من آبل ..اشترى سماعة لاسلكية لموبايلك بـ 450 جنيها.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لا شك في أن السماعات اللاسلكية أصبحت أمرًا فى غاية الأهمية، خاصةً لأصحاب الهواتف الذكية التي تخلو من منفذ سماعة الرأس قياس 3.5 مللى متر.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، لا غنى عن هذا النوع من السماعات، خاصةً حينما تكون بحاجة لسماع موسيقى معينة، أو إجراء مكالمة هاتفية وأنت تقود سيارتك، أو حتى خلال الذهاب للجيم.

أول خيار سيأتى فى بالك، سيكون مكلف للغاية، وهي سماعة آبل الشهيرة المعروفة بـ airpods، إلا أنك يمكنك الحصول على سماعات أخرى منافسة، وبسعر اقل، وميزات أكثر.

ونستعرض مجموعة من تلك السماعات، منها تحفة شاومي الجديدة، التى توفر منتجا أصليا بنسبة 100% مقابل سعر زهيد مقارنة بإمكانياتها، حيث يبلغ سعرها حاليا فى السوق المصرية 450 جنيها فقط.

كل ما عليك فعله هو إخراج السماعتين من الغطاء الخاص بهما، ومن ثم ربطهما بهاتفك والعمل بهما بصورة طبيعية، ثم إجراء ما ترغب من مكالمات، ومن ثم البدء فى استخدام سماعات الموسيقى الخاصة بك، بينما تقوم تلك السماعة بعزل أكثر لحديث الأشخاص، وأيضًا تقديم مستوى صوت جيد مقارنة بسعرها.

جدير بالذكر أن سعر السماعة الحقيقى أغلى من السعر الحالى لها، إلا أن السبب في انخفاضه بشكل ملحوظ يعود إلى بدء موسم خصومات البلاك فرايداي التي ينتظرها الآلاف سنويًا.
تنافس المنتجة من آبل ..اشترى سماعة لاسلكية لموبايلك بـ 450 جنيها.. صور
تنافس المنتجة من آبل ..اشترى سماعة لاسلكية لموبايلك بـ 450 جنيها.. صور
تنافس المنتجة من آبل ..اشترى سماعة لاسلكية لموبايلك بـ 450 جنيها.. صور
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