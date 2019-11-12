زعيم المعارضة الكندي يطالب ترودو باستئناف عمل البرلمان في 25 نوفمبر

دعا زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، أندرو شير، رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي، جاستن ترودو، إلى استئناف العمل في البرلمان يوم 25 نوفمبر، أي بعد 5 أيام من الموعد المقرر لإعلان تشكيلة حكومته الليبرالية الجديدة.



وقال الناطق باسم أندرو شير، سايمون جيفريز، إن كندا منقسمة أكثر من أي وقت مضى، وإن على ترودو دعوة مجلس العموم للانعقاد بأسرع وقت؛ من أجل حل مشاكل ملحة.



وسيكون طلب أندرو شير باستئناف العمل البرلماني في التاريخ المذكور، على جدول أعمال لقائه بـ جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء.



وأضاف سايمون جيفريز، أن أندرو شير، سيعرض أيضا على جاستن ترودو، مواضيع معينة يرغب بأن يدرجها الزعيم الليبرالي في خطاب العرش الذي يشكل برنامج عمل الحكومة الجديدة.