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رياضة

رسالة خاصة لـ محمد صلاح.. التفاصيل الكاملة لحديث وزير الرياضة مع نجم ليفربول

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:30 ص
محمد صلاح مع وزير
محمد صلاح مع وزير الرياضة في معسكر سابق للمنتخب
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ريهام بكير
أجرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله إلى القاهرة لانضمامه لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة كينيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتضمنت تفاصيل المكالمة الهاتفية بين صبحي واللاعب، تهنئة الأخير لوزير الرياضة على أداء منتخب مصر الأولمبي بعد تصدره مجموعته، في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، برصيد 6 نقاط، بفوزين الأول على مالي بهدف، والثاني على غانا 3-2 في لقاء صعب مع خصم عنيد.

ومن جانبه اطمأن وزير الرياضة، على صلاح موجها له التهنئة على أدائه مع الريدز، متمنيا له استمرارية التألق والفوز بالريميرليج الغائب عن فريقه منذ سنوات طويلة.

كما طالب وزير الرياضة ، صلاح ببذل أقصى مالديه مع لاعبي الفراعنة تحت قيادة حسام البدري، للتأهل لكان 2021، ومونديال 2022، و عودة المنتخب إلى منصات التتويج ، من جديد وإسعاد الجماهير التي انتباها الحزن بعد الخروج المخزي من كان 2019.

وأعرب أشرف صبحي، عن ثقته في محمد صلاح وجميع اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين، وانهم سيعملون على قلب رجل واحد تحت راية واحدة وهي علم مصر، لاستعادة أمجاد اسياد افريقيا، وهو ما أكد عليه اللاعب لوزير الرياضة.

وعلم صدى البلد، ان صلاح تلقى رسالة خاصة، بالا يغضب من نقد الجماهير، فكما يساندونه دائما، ينتظرون منه المزيد من العطاء في الملعب، وتباين اراء المشجعين نحوه ما هو الا تعبير عن عتاب محبين له، وأن ازمة التصويت في حفل The Best، التي أضاعت عليه أصوات اتحاد الكرة المصري، الجماهير ليسوا طرفا فيها ولا يؤثر على حق منتخب بلده عليه.
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