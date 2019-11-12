أسمر ومن غير كرش وشعره ناعم.. ياسمين صبري تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، بخلاف شكله الجذاب، قائلة: "هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسة جامد اوي، ومخلص قبل كدة".



وعددت ياسمين صبري مواصفات فتي احلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، بأن كِرَاشها "لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا بيشتغل على نفسه".



وعن لون بشرته، تمنت ياسمين صبري ان يكون" اسمر او قمحاوي البشرة"، مضيفة :"عيونه تبقى سودا،ء وممكن يكون فية عيون ملونة وحلوة"، و" شعرة ناعم، ولو بقا اصلع هنغيره"، و" ذقنة خفيفة ".



وتمنت ياسمين صبري زوجا "متفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، وحساس ، وميبقاش نحنوح او ملزق".



واوضحت ياسمين صبري انها ترغب ان تتزوج شخص عاديا وليس نجم مجتمع، قائلة " انا من الناس اللي بسأل كتير ولازم شريكي يكون مخ ويضيف لي، ويجب ان يكون متعلما، ويحاول التعلم، وليس شرطا ان يكون غنيا".



وعن انجابها للاطفال بعد الزواج قالت ياسمين صبري "والله لو هو قمور؛ يجيب عيال كتير ".



وعن الشخص التي لا تفضل الارتباط به، قالت "إنه يكون جبان، وشخصيته ضعيفة، وسلبي".