نادال يخسر أمام زفيريف بالبطولة الختامية للتنس

خسر الإسباني رافاييل نادال أمام الألماني الكسندر زفيريف في الجولة الأولى بمجموعة أندريه اجاسي بالبطولة الختامية للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين المقامة حاليًا بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتغلب زفيريف على نظيره الإسباني، المصنف الأول عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-4.





ويقام الدور الأول بالبطولة بنظام مجموعتين تضم كل واحدة أربعة لاعبين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.





وتضم مجموعة أندريه اجاسى أيضًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل ميدفيديف.



