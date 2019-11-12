AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادال يخسر أمام زفيريف بالبطولة الختامية للتنس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
نادال
نادال
Advertisements
أ ش ا
خسر الإسباني رافاييل نادال أمام الألماني الكسندر زفيريف في الجولة الأولى بمجموعة أندريه اجاسي بالبطولة الختامية للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين المقامة حاليًا بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتغلب زفيريف على نظيره الإسباني، المصنف الأول عالميًا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-4.

ويقام الدور الأول بالبطولة بنظام مجموعتين تضم كل واحدة أربعة لاعبين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وتضم مجموعة أندريه اجاسى أيضًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل ميدفيديف.

أما مجموعة بيورن بورج فتضم الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي فاز أمس بالجولة الأولى بالمجموعة على ماتيو بيرتينى بواقع 6-2 و6-1 والسويسري روجر فيدرير الذى خسر بدوره امس امام النمساوى دومينيك ثيم بواقع 5-7 و5-7.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

ضعي هذا الكيس أمام النافذة وشاهدى ماذا يحدث

أغرب حفل تخرج.. قاض يصر على إحضار ابن الطالبة لسبب عجيب

نجوم أصيبوا بـ البهاق قبل رامي جمال.. لوجينا صلاح تتعرض للتنمر.. ونجمة شهيرة تحاول الانتحار بعد تحرش لفظي

لـ العودة إلى الزمالك في يناير.. سيسيه يكشف عن كواليس حديثه مع جروس

قصف مجهول يستهدف سوريا.. والجيش يصدر بيانا عاجلا

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر للمستشفى بسبب نزيف في المخ

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا.. تفاصيل ستاد الأهلي.. الفوطة المسحورة في لقاء مصر وغانا.. رسالة خاصة لـ محمد صلاح

حقيقة الفوطة المسحورة في مباراة مصر وغانا.. اعرف التفاصيل

محمد سراج يكشف عن تفاصيل الإعداد لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

ثلاثي الهجوم .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سر الفوز على غانا

رسالة خاصة لـ محمد صلاح.. التفاصيل الكاملة لحديث وزير الرياضة مع نجم ليفربول

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

لـ العودة إلى الزمالك في يناير.. سيسيه يكشف عن كواليس حديثه مع جروس

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

فاطمة سامورا تشيد بتنظيم مصر لـ بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

سيسيه: أشعر بالحزن لعدم انضمامي لـ منتخب كوت ديفوار الأولمبي.. وأسوان تسبب لي في أزمة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

نبيل الحلفاوي يشيد بلاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على غانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تدرس إعادة إحياء موديل كابري التاريخى .. صور

بالدولار ومن غير خصم .. تعرف على سعر فستان ياسمين صبرى فى صاحبة السعادة .. صور

سكودا تعلن رسميا عن أوكتافيا 2020 الجديدة كليا.. صور