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أخبار العالم

54 مصابا في حادث إلقاء صودا كاوية على روضة أطفال جنوب غربي الصين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
اطفال صنيين
اطفال صنيين
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أ ش أ
أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربي الصين إصابة 51 طفلا و3 معلمين فى حادث إلقاء مشتبه به لصودا الكاوية على روضة أطفال بالمقاطعة كانتقام من المجتمع.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن الحادث وقع في مدينة "كاييوان" أمس، حيث تسلق مشتبه به لروضة أطفال ورش الصودا الكاوية وهي مادة كيميائية تسبب التآكل، مما تسبب في وقوع هذا العدد من الإصابات بينهم اثنان في حالة خطيرة إلا أن حياتهما غير مهددة.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 23 عاما ولقبه كونغ، مشيرة إلى أنه نفذ الهجوم كإنتقام من المجتمع.
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