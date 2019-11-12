مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بسوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام بسوهاج، طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما، جثة هامدة بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا بسوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بأنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "مؤمن. ا"، ٣٠ عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم دائرة مركز دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده وصدم الطفلة "شيماء. ص"، ١٢ عاما، طالبة، مقيمة بناحية دائرة المركز حال عبورها الطريق، مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.



بسؤال والد المتوفاة "صابر. ا"، ٥٤ عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة.

