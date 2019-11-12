بعد اغتيال أبوعطا.. حماس ترد على إسرائيل بهذه الطريقة

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير باغتيال بهاء أبو العطا، مؤكدة أن "مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة"، وأن وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب، على حد قولها.



وقالت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الشعب الفلسطيني وإلى الامة العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٢".



وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، إنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.



وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.