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أخبار العالم

نقابة المعلمين العراقيين تدعو إلى مظاهرة في جميع المحافظات.. غدا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
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شيماء مصطفى
دعت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الثلاثاء، منتسبيها إلى المشاركة في مظاهرة ستنطلق في جميع المحافظات غدا الاربعاء، مشددة على رفع لافتات تتضمن مطالب مجلسها المركزي.

ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، قالت النقابة المعلمين العراقيين في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إنها تدعو إلى مظاهرة موحدة في جميع المحافظات لمنتسبيها والزملاء المشرفيين التربويين والاختصاصيين".

وأوضحت ان التظاهرة "ستنطلق من مقرات فروعها في المحافظات الى ساحات التظاهر الساعة العاشرة صباحًا غد الأربعاء".

وكانت نقابة المعلمين أعلنت اضرابا عاما، تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي تطالب بتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
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