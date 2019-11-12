نجوم الفن يواصلون دعم رامي جمال.. هاني شاكر: ربنا بيحبك.. ريم البارودي: جمال الروح أهم من الشكل.. وشيماء سيف: كلنا معاك

نجوم الفن يواصلون دعم رامي جمال

هاني شاكر: ربنا بيحبك

ريم البارودي: جمال الروح أهم من الشكل

شيماء سيف: كلنا معاك

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنان رامي جمال بعدما أعلن إصابته بمرض البهاق من خلال منشور بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: "تقبلوني بيه ولا أسيب الفن".ووجهت الفنانة، ناريمان زوجة المطرب رامى جمال، رساله لة بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتبت ناريمان عبر حسابها على "إنستجرام": "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".وعلقت لطيفة: "حبيب قلبي يا رامي يا مبدع يا محترم يا مختلف إوعى تفكر كده، أول حاجة لازم تقول الحمد الله، تاني حاجة دي حصلت لناس كتير واتعالجت منها، وبعدين إحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك، وأنا منهم بنبقى مستنيين".أما إيمي سالم فعلقت: "كمل واعمل اللي بتحبه واحنا معاك وفي ظهرك"، وإيمان العاصي كتبت: "حبيبي يا رامي إنت أقوى من أي حاجة وفنان وموهوب وكل ده ولا حاجة قصاد حبك لفنك وموهبتك وربنا يعينك على ناس عديمة الإحساس".وداعب حمدي الميرغني، رامي قائلا: "ربنا يشفيك يا رامي مش حاجة أصلا ده الصداع أصعب منه يا خويا الناس كلها بتحبك وكل ما تشوفني احمد ربنا واعرف إنك في نعمة".أما عمر السعيد فعلق: "بنحبك زي مانت"، وخالد عليش: "يا باشا بنحبك زي مانت"، والشاعر تامر حسين علق: "يا حبيبي يا روما.. إحنا في ضهرك دايمًا".ونشرت الفنانة زينة بوست رامي جمال عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ووجهت إليه رسالة مؤثرة قائلة: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مابترحمش، والنَّاس بقت صعبة، ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، إنت إنسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك وإوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك، والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".وعلقت دينا: "عندي أخت عندها نفس المرض لكن كانت قوية وبتواجه المجتمع عادي، وبعد فترة ومن رحمة ربنا اللون الفاتح بقي في كل حتة".ووجّه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة للمطرب رامي جمال، بعد إعلان الأخير عن إصابته بمرض "البهاق"، حيث قال: "يا رامي خد مني نصيحة من أخ كبير ليك بلاش تلتفت للناس، ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه".وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يريد من رامي جمال عدم الابتعاد عن الجمهور، أو يشعر بالإحباط، واعدًا إياه بأن يصطحبه الحفل القادم لـ"شاكر" وأن يقوم بالغناء معه على المسرح.وتابع: "هتطلع تغني معايا، إنت فنان جميل، ومحترم إوعى المرض يخليك تحس إنك أقل من أي حد، ده حب من ربنا انه عاوز يحس منك الصبر والتحمل، وإن شاء الله هتخف وهترجع زي الفل".ونشرت الفنانة شيماء سيف، صورة للفنان رامى جمال من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلقت شيماء سيف: "مليون سلامة عليك وربنا معاك واحنا معا وبنحبك".ونشرت الفنانة ريم البارودى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لمنشور الفنان رامى جمال على موقع "فيس بوك" الذى أوضح فيه المرض الذى أصيب به.وعلقت ريم البارودى: "إنت قد أي حاجه بثقتك بنفسك وايمانك بالله وحبك واحترامك لفنك وجمهورك ولا يهمك وألف مليون سلامة يا صديقي وزوج صديقتي الصدوقة ناريمان النجم الموهوب المحترم الراقي #رامي_جمال ربي كريم قادر إنه يشفيك في غمضة عين ولا يهمك من إمتى مهم الشكل، المهم جمال الروح والموهوبة الحقيقية ولا يصح إلا الصحيح #الفن #لسه_في_أمل #رامي_جمال".