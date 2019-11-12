حنان مطاوع تنضم الي فريق عمل رحيل الزهرة

انضمت الفنانة حنان مطاوع الي فريق عمل مسلسل " رحيل الزهرة " للمخرج حسني صالح، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير دورها في الفترة المقبلة .



العمل يتناول قضية من قضايا الصعيد الهامة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ومناخ يتم تقديمه لأول مرة في هذه النوعية من الدراما سواء في الأجواء العامة والعادات والجذورالتي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.



يذكر ان اخر أعمالها مسلسل "لمس وهو من بطولة ياسر جلال إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوزعادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏