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أخبار العالم

بيونج يانج تتهم واشنطن وسيول بـ إعاقة السلام في شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
بيونج يانج تتهم واشنطن
بيونج يانج تتهم واشنطن وسيول بـ إعاقة السلام في شبه الجزيرة
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وكالات
اتهمت كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بانتهاج سياسة عدائية تعيق تحقيق أي تقدم على مسار إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد السفير الكوري الشمالي كيم سونج، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بيونج يانج لم تجرِ اختبارات على أي سلاح نووي أو صواريخ بعيدة المدى لأكثر من 20 شهرًا، وهو ما أشاد به مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة "فرانس برس".

واعتبر السفير الكوري الشمالي أن هذا الأمر يعد "أبلغ تعبير عن نيتنا الحسنة والصادقة وتسامحنا لملاقاة الرغبة الجامعة للمجتمع الدولي من أجل إرساء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف أن "وضع شبه الجزيرة الكورية لم يخرج من الحلقة المفرغة للتوتر المتصاعد الذي تتحمّل مسؤوليته بشكل كامل الاستفزازات السياسية والعسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة".

واتهم السفير الكوري الشمالي الولايات المتحدة بأنها "تعتمد سياسة عدائية عفا عليها الزمن".

كما انتقد كوريا الجنوبية التي مهد رئيسها مون جاي الرافض للتشدد حيال الشمال الطريق أمام ثلاث لقاءات بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حيث اتهمه بتحديث جيشه في موازاة دعوته للانفتاح على بيونج يانج.

ويشيد الرئيس الأميركي بالعلاقة التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي وقد أعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق تاريخي يضع حدًا للبرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكن منذ انتهاء قمة هانوي التي عقداها في فبراير من دون التوصل لاتفاق لم يتحقق أي تقدم يذكر.

وعقد البلدان محادثات على مستوى فريقي العمل الشهر الماضي في السويد، حيث نددت كوريا الشمالية مجددًا بعدائية الموقف الأميركي، علمًا أن تقييم واشنطن للمحادثات كان أكثر تفاؤلًا.

وتطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات المفروضة عليها لكن واشنطن تشترط في ذلك اتّخاذ بيونج يانج خطوات ملموسة نحو نزع سلاحها النووي.
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