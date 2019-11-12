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منوعات

مصر تشارك في معرض الطهي الدولي في إندونيسيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تستضيف جاكرتا معرضا للطهي الدولي اعتبارا من يوم غد الأربعاء وعلى مدى أربعة أيام ، بمشاركة 30 دولة من جميع أنحاء العالم من بينها مصر.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على موقعها الإلكتروني، أنه من المنتظر أن يستقطب المعرض نحو 82 ألف زائر محلي ودولي، وتشارك فيه 880 شركة للمأكولات والمشروبات من هذه الدول ومن بينها السعودية وفلسطين و الولايات المتحدة و الصين وألمانيا وفرنسا والهند وإيطاليا واليابان وغيرها إلى جانب الدولة المضيفة.

ويعرض المهرجان أحدث منتجات الأغذية والمشروبات إلى جانب تجهيزات الفنادق والمطاعم وخدمات المطاعم بما في ذلك أدوات المطبخ وأدوات الخبز وماكينات صنع القهوة.

كما ستقام خلال هذا الحدث العالمي برامج خاصة ومسابقات في مجال الطبخ، يتمكن خلالها الطهاة من إظهار مهاراتهم في هذا المجال.
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