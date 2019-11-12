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رياضة

تلقى عرضا من هذا النادي.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة علاء علي قبل وفاته

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
علاء علي لاعب الزمالك
علاء علي لاعب الزمالك السابق
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عمرو الحلوانى
تلقت الكرة المصرية خبرا حزينا للغاية أمس وهو وفاة علاء على لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الزمالك عن عمر يناهز 31 عاما.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة لـ علاء على قبل وفاته، قائلا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي بدأت خلال مباراة الإسماعيلي وبتروجت الودية التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر عليه أعراض الورم الحميد وبعد تعافي اللاعب من الإصابة لم يشارك في مباريات فريقه الذي كان يقترب من الهبوط لدوري المظاليم".

وأضاف: "أثناء البطولة الأفريقية الماضية بدأ يشعر اللاعب مجددا بحالة من عدم الاتزان وفقدان الوعي وتلقى عرضا من حرس الحدود إلا أن القدر لم يكن رحيما به، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه علاء لمقابلة طارق العشري المدير الفني للفريق العسكري تعرض للإغماء داخل المنزل وتوجه لطبيب ليكتشف معاناته من ورم حميد وحاجته إلى تدخل جراحي".

وأضاف: " علاء أجرى الجراحة وتم إزالة الورم ولكنه عانى من شلل في قدمه ويده اليسرى وبدأ في التحرك من خلال جلسات العلاج الطبيعي حتى عاد للعمل بشكل طبيعي بعد 30 جلسة أخرها منذ ثلاثة أسابيع ، بدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستعادة اللياقة والعودة للملاعب من جديد".

وتابع: "الساعات الأخيرة في حياة اللاعب كانت مليئة بالدراما حيث اشتكى من مشاكل في القلب، واشتكى من الصداع الشديد وكان يستعد للتوجه للطبيب في يوم الوفاة إلا أنه أمسك بقلبه من فرط الألم وطلب ذويه سيارة الإسعاف حتى نفذ أمر الله تعالى".
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