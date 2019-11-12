تعرض فتاة للضرب من محامٍ لبناني ومواجهات مع المتظاهرين





أفادت شبكة تلفزيون الـmtv اللبنانية بحدوث تجمع وحشد من الناش أمام نقابة المحامين، بعدما تعرضت فتاة من المتظاهرين للضرب من قبل محامٍ بعد محاولتها منعه من الدخول إلى قصر العدل، إضافة إلى حدوث إشكال معهاومع مدّعي عام.وهذا ما أدى إلى تصاعد الموقف عند النقابة ، وأدى إلى اشتباك لفظي بين المتظاهرين وعدد من المحامين الذين توجّهوا للمتظاهرين بالشتائم.ومع احتدام الموقف والاشتباك بين المتظاهرين والمحامين، تدخل الأمن اللبناني لتفريق الطرفين، هذا في ظل إقفال المدارس والمصارف في أكثر مدن لبنان.أغلقت معظم البنوك في بيروت ومناطق أخرى، أبوابها، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان.ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أغلقت المصارف في صور أبوابها أمام المواطنين بناء على الإضراب المقرر من قبل نقابة موظفي المصارف.كما قررت المدارس الإغلاق أيضا بناء على قرار وزير التربية أكرم شهيب، فيما فتح عدد من المدارس الخاصة.ودعا المتظاهرون في لبنان إلى إضراب عام، اليوم، رفضًا لعقد الجلسة التشريعية التي كان قد دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، قبل أن يلغيها لأسباب أمنية، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات أمام عدد من المؤسسات الرسمية في لبنان.