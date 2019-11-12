AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية
Advertisements
أ ش أ
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ أراض زراعية شرق مدينة غزة وشمال القطاع.
وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية جنوب وشرق مدينة غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويشهد قطاع غزة منذ ساعات الفجر وحتى اللحظة حالة من التوتر الشديد في أعقاب جريمة اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا، وزوجته.

وفي السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في بيان صدر عن مكتبه، وتناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية - أنه أعطى الموافقة شخصيا على جريمة اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي بهاء أبو العطا، واستشهاد زوجته وإصابة شخصين آخرين، إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

وفي سياق آخر، جدد نتنياهو تمسكه باحتلال الضفة الغربية، وعن عدم التخلي عن سيطرة الاحتلال عليها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد ظهوره مع عمرو دياب بـ كلسون.. حلمي يسخر من صورته بطريقة كوميدية

بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

سكودا تعلن رسميا عن أوكتافيا 2020 الجديدة كليا.. صور

حدث ليلا.. أسما شريف منير ترد من جديد على منتقديها.. ظهور أول لـ رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.. ونجيب ساويري: مش عايز فلوس تاني

برسالة غزل من زوجته.. رامي جمال يواصل تصدر جوجل

بـ غرض الضحك.. حركة بسيطة يفعلها الآباء للأطفال تؤدى إلى الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور العالمي عمرو دياب في ميدان تايمز بنيويورك

حكاية واحة آمون .. جولة في متحف البيت السيوي

فورد تدرس إعادة إحياء موديل كابري التاريخى .. صور