ماكرون: سألتقي ترامب قبل قمة الناتو في لندن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيلتقي بنظيره الامريكي دونالد ترامب قبل موعد انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) والمقررة يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في العاصمة البريطانية "لندن".



وقال الرئيس الفرنسي - في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم /الثلاثاء/ - إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ "الممتازة" مع الرئيس ترامب تناولت الاوضاع في سوريا وإيران وتم تسليط الضوء على النقاط العامة.



يذكر أن الرئيسين اجتمعا أكثر من مرة وكان آخر لقاء لهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع وكان هناك "نقاط تقارب" حول قضايا تشمل التجارة والبرنامج النووي الإيراني وحرائق الغابات التي تدمر أجزاء كبيرة من منطقة الأمازون.

