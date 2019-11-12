رحلتها تحولت إلى كابوس.. مسافرة توثق موقفًا مزعجًا على متن طائرة

قررت مسافرة سيئة الحظ توثيق موقف مزعج وغير متوقع على الإطلاق تعرضت له أثناء سفرها على متن طائرة، حيث أدى هذا الموقف لتحويل رحلتها الجوية إلى كابوس بدون شك، فقد فوجئت بقيام راكب آخر بوضع قدميه على مسند رأس المقعد الخاص بها خلال الرحلة الجوية، وكان يتصرف وكأنه في منزله، في مشهد يكاد لا يُصدق.



وقامت هذه المسافرة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، بمشاركة الصورة التي ترصد ما حدث معها على الإنترنت أمس، الاثنين، وعلقت عليها قائلة: "هذه الرحلة ستكون طويلة".



وكما يتضح من خلال الصورة، فقد بدت علامات الذهول والصدمة على هذه السيدة، خاصة وأن قدمي المسافر الذي يجلس في الصف الخلفي كانتا فوق رأسها مباشرة.



وسرعان ما لاقت هذه الصورة رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عدد كبير من الرواد، الذين أعربوا عن استيائهم من التصرف الذي أقدم عليه الراكب، واصفين ذلك الفعل بـ"المثير للاشمئزاز"؛ وأشار أحد الرواد إلى أنه كان يتوجب على هذه السيدة الاستعانة بمضيفات الطيران من أجل وضع حد لهذا الموقف، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الثلاثاء.



وعلق آخر مؤكدًا أنه من المزعج جدًا اضطرار البعض إلى تحمل مثل هذه التصرفات بسبب الشعور بالخجل أو عدم الرغبة في مواجهة الطرف المخطئ.



وأضاف آخر أن عدم إبداء هذه السيدة أي اعتراض من شأنه أن يجعل المسافر الآخر يعتقد أنه لا توجد مشكلة فيما فعله.



الجدير بالذكر أن مواقع إخبارية عالمية عدة تداولت بدورها هذه اللقطة وتفاصيل الموقف المزعج الذي تعرضت له المسافرة سيئة الحظ.