بـ 5 حيل طبيعية وبدون أدوية .. تخلصى من تكيس المبايض

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من تكيس المبايض وقد يكون سببا فى الإصابة بالعقم وتأخر الإنجاب.







إليك أبرز أعراض تكيس المبايض وكيفية علاجها بطرق طبيعية يقدمها موقع "برايت سايد".

أبرز علاجات تكيس المبيض

-زيت زهرة الربيع المسائية: يساعد على تخفيف من آلام الدورة الشهرية وأعراض الحيض المزعجة





وفقا لموقع "برايت سايد"، أبرز أعراض تكيس المبايض زيادة الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى زيادة نمو الشعر على الوجه والصدر وظهور البقع الداكنة.-عشبة الريحان: تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وحرق الدهون بجانب تنظيم الهرمونات.-جذر عرق السوس: مضاد للالتهابات ويساعد على توازن الهرمونات.-مشروب القرفة: يقاوم الأنسولين ويساعد على تنظيم فترات الحيض عند المرأة.-مشروب الكركم: مضاد للالتهابات ومقاوم للأنسولين.