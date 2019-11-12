بـ مكونات من داخل المنزل.. تخلصى من القشرة بوصفة مجربة من أول مرة

تعد القشرة من أسوأ المشاكل التى تعانى منها السيدات والفتيات، وتسبب لهم الاحراج والحكة بشكل متواصل، لذلك قدم موقع "boldsky" طريقة بسيطة وسهلة للتخلص من القشرة فى وقت قصير وهى:



المكونات:

- ملعقة كبيرة من خل التفاح الأبيض.

- فنجان من زيت الزيتون



طريقة الاستخدام:

- اخلطي زيت الزيتون مع الخل الأبيض، وقلبيهم جيدًا

- ثم ضعى الخليط على الشعر ودلكى جذور وفروة الرأس جيدًا

- اتركى الخليط على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات قبل أن يتم غسلها بالماء الفاتر والشامبو، ونُكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلّص من القشرة بشكل نهائيّ.