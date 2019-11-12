العلماء لكبار السن: ربوا عضلاتكم تستمتعوا بصحتكم

كشف باحثون أن تربية عضلات الجسم يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب لدى كبار السن من الرجال، ويحميهم من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وجاءت هذه النتيجة بعد أن درس علماء الجامعة الوطنية الأسترالية حالة 1000 رجل في منتصف عمرهم لمدة 10 سنوات، وكان احتمال إصابة الرجال والنساء بأكثر الأزمات قلبية بنسبة 81% بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل كتلة عضلية.



واتضح خلال الدراسة أن معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وعوامل الخطر لأمراض القلب، أقل بين أكثر الرجال عضلات.



وقال العلماء إن ممارسة التمارين الرياضية وتناول المزيد من الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين للحفاظ على العضلات الهزيلة قد تكون وسيلة فعالة لتعزيز صحة القلب لدى كبار السن.



وأفادت الدراسة بأن العضلات تساعد على تقليل الالتهاب، وتمنع تراكم الدهون في الشرايين، وتقلل من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



وتشير الدراسات إلى أن مع تقدمنا ​​في العمر، تقل كتلة العضلات بمعدل حوالي 3 في المائة كل عقد ابتداءً من منتصف الثلاثينيات.

