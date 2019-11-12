لدعم طلابها المصابين.. جامعة الزقازيق تنظم احتفالا باليوم العالمي للسكر

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه من المقرر أن تنظم وحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق احتفالا باليوم العالمي للسكر غدا الأربعاء وتبدأ فعالياته الساعة التاسعة والنصف صباحا بمستشفي الطلبة بالإدارة الطبية.



فيما أكد الدكتور إيهاب سالم رئيس وحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب، أن احتفال هذا العام موجه لدعم ورعاية أبنائنا من متحدي مرضي السكر من طلاب الجامعة وتشمل فعالياته الكشف وفحص القدمين وتحليل السكر العشوائي وتحليل السكر التراكمي وفحص قاع العين بإشراف أساتذة الوحدة.



وأشار إلى أنه من المقرر عقد ندوة تثقيفية عن مرض السكر لنشر الثقافة الصحية لدى الطلاب لتوعيتهم بمرض السكر وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وأهمية التشخيص المبكر وإجراء التحاليل الخاصة بالمرض بشكل دوري ومنظم والرد علي استفسارات الطلاب.