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رياضة

وسط الملعب يؤرق شوقى غريب قبل مواجهة الكاميرون

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو الحلوانى
تلقى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبي، صدمة كبيرة بعد تأكد غياب عمار حمدى لاعب الوسط عن المباراة المقبلة للفراعنة أمام الكاميرون المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

ويأتى غياب عمار حمدى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بمشواره حتى الآن بالبطولة، وحصل عمار على بطاقة صفراء خلال مباراة مصر أمس أمام غانا، بجانب حصوله على بطاقة صفراء فى المباراة الأولى أمام مالى.

وأصبح جهاز المنتخب الأوليمبي فى ورطة بشأن مركز وسط الملعب خاصة بعد إصابة ناصر ماهر فى المباراة الأولى بجانب إصابة أحمد حمدى قبل انطلاق البطولة وعدم ضمه للقائمة .
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