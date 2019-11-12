إحالة 28 طبيبا و 25 ممرضا بمستشفى قفط التعليمى للتحقيق

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إحالة 28 طبيبا و25 ممرضا وممرضة بمستشفى قفط التعليمي، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مشددًا على عدم التهاون مع أي مقصر في عمله، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة على المستشفيات مستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على مستشفى قفط التعليمى والوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وذلك للاطمئنان على سير العمل بهما ومستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين.









كما قرر محافظ قنا، إحالة ٧ موظفين للتحقيق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط لتغيبهم عن العمل، وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية وكذلك سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.





أكد الهجان، خلال زيارته للمستشفى على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، وقام بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.





كما تابع سير العمل بإدارات" الخدمات الجماهيرية - المتغيرات المكانية - الشئون القانونية - شئون العاملين - الإدارة الهندسية - تقنين أراضي أملاك الدولة- الحسابات- المتابعة وتقييم الأداء" مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والحرص المستمر على تطوير مستوى الأداء ونظام العمل فيه لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.