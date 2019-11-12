الشيخ خليفة يصدر مرسوما بشأن المجلس الوطني الاتحادي.. وتبادل القصف بين غزة وإسرائيل.. وضغوط من نواب بالكونجرس على ترامب لسحب دعوة أردوغان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

محمد بن زايد يأمر بإطلاق اسم جاك شيراك على شارع بالسعديات

السودان ينفي مجددًا المشاركة في معركة طرابلس

ملك الأردن: سيادتنا على أرضنا فوق كل اعتبار

غدًا أولى جلسات الاستماع العلنية في قضية عزل ترامب

قتلى في تصادم قطارين في بنجلاديش

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدروا بيانا مشتركا عبرت فيه الدول الثلاث عن قلقها الشديد من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في «منشأة فوردو».







وقال إن حرك فوردو يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة فيما يتعلق بالانتشار النووي ويمثل تسارعا مؤسفا في تملص إيران من الاتفاق النووي.

وطالب البيان المشترك إيران بالتراجع عن جميع الإجراءات التي تعارض الاتفاق النووي.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة اكتمل عقده بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، الاثنين، مرسومًا اتحاديًا رقم "122" لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بإطلاق اسم جاك شيراك على أحد الشوارع الرئيسية في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، تكريمًا لصديق الإمارات الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك، وتقديرًا لإنجازاته.أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى ترحيب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربًا عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.وأوضحت صحيفة "الاتحاد" لقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أمس معالي هو خهبينغ، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شانشي الصينية.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.وقالت صحيفة "البيان" إن إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، منح كلا من الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط، ووسام الاستحقاق برتبة ضابط، على التوالي.عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الوطن" إنه بعد الأنباء التي ترددت عن مساندة السودان لقوات الجيش الليبي بمعركته في طرابلس العاصمة، نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، في تصريح كل ما تردد، مشيرا إلى أن قواته المنتشرة على الحدود مع ليبيا أو غيرها من الدول تعمل على منع الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال أمس، الاثنين، إن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار.ووصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس، إلى منطقة الباقورة، بعد يوم من انتهاء نظام خاص استمر 25 عامًا كانت مع إسرائيل.وأبرزت صحيفة "الاتحاد" إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، رصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش.وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، على موقع "تويتر": "منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 09:10 (بالتوقيت المحلي) تم رصد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقد تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض نحو 20 منها".يأتي هذا التصعيد بعدما اغتالت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قياديا عسكريا في غزة.في سياق متصل، قالت صحيفة "البيان" إن مسئولا عسكريا في حركة الجهاد الإسلامي قتل هو وزوجته الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، في عملية اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان عن مقتل شخصين أحدهما سيدة وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة.وأوضحت صحيفة "الخليج" أن الاحتجاجات تجددت أمس، الاثنين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بعد ليلة دامية راح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى، فيما واصل العراقيون في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات تظاهراتهم؛ في وقت حذر الجيش العراقي من أن بعض الجهات المشبوهة داخل «المطعم التركي» في ساحة التحرير قامت بتصنيع متفجرات قد يؤدي انفجارها إلى انهيار المبنى وحصد الكثير من الأرواح، كما اتهم الجيش «مخربين» بإحراق مبان بينها شركة التأمين الوطنية وبناية كاتب العدل في ساحة الخلاني وسط بغداد.دوليا، ذكرت صحيفة "البيان" أن إليوت إنغل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، يقود حملة تضم أعضاءً من حزبه الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري، للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب دعوته التي سبق أن وجهها إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة واشنطن هذا الأسبوع.وأكد استعداد الدول الثلاث لبحث جميع الآليات في الاتفاق النووي، ومنها آلية فض المنازعات، بما يعني احتمال تجديد العقوبات المفروضة على طهران.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بانتهاج سياسة عدائية تعيق تحقيق أي تقدّم على مسار إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير الكوري الشمالي كيم سونج أن بيونج يانج لم تجرِ اختبارات على أي سلاح نووي أو صواريخ بعيدة المدى لأكثر من 20 شهرًا، وهو ما أشاد به مرارًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت صحيفة "البيان" إن 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون، جراء تصادم قطارين بمقدمتيهما في شرقي بنجلاديش، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ اليوم، الثلاثاء.وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس إن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دكا.وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن حرائق الغابات قد وصلت إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية الثلاثاء، ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن أستراليا.وقالت "البيان" إن الديمقراطيين يقتربون من نهاية تحقيقهم لتشكيل ملف اتهامي (دعوى بالعزل) ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أولى جلسات الاستماع العلنية لشهود رئيسين في قضية ابتزاز أوكرانيا من قبل ترامب الذي يصف الأمر بأنه «مهزلة» متوعدًا بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات 2020.