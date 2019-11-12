محافظ أسوان يلتقى رئيس هيئة الإسعاف لمناقشة دعم وتطوير المنظومة النهرية

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أهمية لانشات الإسعاف النيلية فى التدخل السريع عند حدوث أى حالات طارئة أو حوادث داخل مجرى نهر النيل، وأيضًا بحيرة ناصر سواء للبواخر والدهبيات السياحية أو مراكب الفلوكة ولنشات الصيد، بالإضافة إلى العبارات واللنشات النيلية المستخدمة فى حركة عبور المواطنين بين الجانبين الشرقى والغربى، فضلًا عن البواخر والصنادل العاملة فى النقل النهرى بين مصر والسودان.



جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، وأيضًا الدكتور محمد الدخيلى، مدير عام الإسعاف بأسوان.



وقال المحافظ إنه تم التنسيق والاتفاق على تخصيص لنش إسعاف نهرى جديد بطول 11 مترا بداية من الأسبوع القادم، وهو مجهز بطاقم ومستلزمات الإسعاف الأولية، حيث يسع 4 حالات مرضية فى حالة الحوادث، وذلك لخدمة الحركة النيلية بمسطح بحيرة ناصر بداية من معبد كلابشة وحتى مدينة أبوسمبل السياحية مرورًا بمعابد آثار النوبة وقرى العون الغذائى وأخوار تمركز الصيادين، وهو الذى يتوازى مع توافر 2 لنش إسعاف نهرى آخرين لخدمة حركة السياحة النيلية بين مدينتى أسوان وإدفو، علاوة على توافر 2 لنش إسعاف بمدينة إسنا يمكن الاستعانة بهما فى حالات الطوارئ .



وأشاد بالدور الحيوى لهيئة الإسعاف المصرية فى رفع مستوى جودة خدمات الإسعافات الأولية سواء من خلال فرق الانتشار السريع للإسعاف أو نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة، والتى شهدت تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة كان آخرها نقطة إسعاف بنبان فى الكيلو 43 بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.



وخلال الاجتماع، كشف اللواء أحمد إبراهيم أن هناك دراسة حالية لإنشاء حوض عائم بمدينة أسوان لصيانة العبارات واللنشات النيلية من أجل الإسراع برفع كفاءة العبارات واللنشات النيلية التى تخدم قرى غرب النيل، بالإضافة إلى توفير المصروفات المالية اللازمة لنقل المعدات النيلية إلى الترسانات البحرية بالإسكندرية.

