اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. متى يصبح قاتلا .. تعرفي على أسبابه وأعراضه.. وعلاجات منزلية للشفاء من الإصابة

- التهاب الرئة عند الأطفال .. كيف يمكن تمييز الإصابة به ونزلات البرد

-5 علاجات منزلية للقضاء على مشكلة الالتهاب الرئوي

- الالتهاب الرئوي متى يصبح قاتلا .. اكتشف أعراضه وعالجه فورا

لهذا السبب طفلك أكثر عرضة للإصابة



التمييز بين الالتهاب والأمراض الأخرى



كيف تحمى نفسك وطفلك من الالتهاب الرئوى



يعتبر تناول هذان العشبان من أفضل الطرق التي تساعد فى التصدي لمشكلة التهاب الرئوي لذا من الأفضل الحرص على تناولها معا.





يقتل طفلا كل 39 ثانية بالالتهاب الرئوى وفى العالم يوم 12 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمى لـ الالتهاب الرئوي، فهو يعد من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص و يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.وهناك العديد من الأعراض التى كشفها موقع "healthline" تظهر على طفلك وتدل على أنه يعانى من الإلتهاب الرئوى مثل ألم حاد أو طعن في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال، صداع، التعرق المفرط ، فقدان الشهية ، وانخفاض الطاقة ، والشعور بالتعب وعدم القدرة ممارسة أى أنشطة، وارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم.واستعرض موقع healthline، أبرز الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى وتتمثل فى :-تناول بعض الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية والأدوية التى تحافظ على انتظام نبض القلب.-الفطريات والبكتيريا، يمكن للتعرض المتكرر لبعض الفطريات والبكتيريا أن يسبب التهاب في الرئتين.- كثرة الإصابة بنزلات البرد فهى تقلل من قدرة الرئة على مقاومة الملوثات التي تستطيع الدخول إلى الرئتين كالجرثومة.-يعتبر التعرض للريش أو براز الطيور سببا شائعا للالتهاب الرئوي.-ضعف جهاز المناعة يجعلهم اكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوى.اكد د. أيمن سالم، أن مسببات الالتهاب الرئوي تتمثل في البكتيريا والفيروسات، وأشباه البكتيريا، وعادة يصيب الأطفال صغار السن، أو كبار السن، بسبب حدوث نقص في المقاومة والمناعة في الجسم.وأشار إلى أن الأعراض تظهر سريعًا خلال ساعات في شكل "كحة، بلغم، ضيق تنفس، إضافة إلى أعراض عامة في الجسم مثل: ارتفاع حاد في الحرارة، وتسارع في ضربات القلب والتنفسلفت أن العلاج يكون في استعمال المضادات الحيوية وعمل مزرعة البلغم، لمعرفة نوع الميكروب و مدى مقاومته للمضادات الحيوية شائعة الاستعلام ..على الجانب الأخر قد يكون من الصعب التمييز بين علامات وأعراض التهاب الشعب الهوائية وأعراض نزلات البرد، ولكن أثناء الفحص البدني، سوف يستخدم الطبيب سماعة الأذن للاستماع عن كثب للرئتين أثناء التنفس.وفي بعض الحالات، قد يقترح طبيبك الاختبارات التالية:1- الأشعة السينية على الرئة:يمكن أن تساعد الأشعة السينية على تحديد ما إذا كان لديك التهاب رئوي أو حالة أخرى قد تفسر سعالك، هذا مهم بشكل خاص إذا كنت مدخنًا.2- اختبارات البلغم:البلغم هو المخاط الذي تسعله من رئتيك، يمكن اختباره لمعرفة ما إذا كان لديك أمراض يمكن للمضادات الحيوية أن تعالجها، يمكن أيضًا اختبار البلغم بحثًا عن علامات الحساسية.3- اختبار وظائف الرئة:وأثناء اختبار الوظيفة الرئوية، تهب على جهاز يسمى مقياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن أن تحملها رئتاك وسرعة إخراج الهواء من رئتيك، ويتحقق هذا الاختبار من علامات الربو أو الانتفاخ.وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الغذاء المتوازن يساعد على منع الإصابة بمرض الانسداد الرئوي وكشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون فى المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة والخضروات والبندق مع الحد الأدنى من اللحوم الحمراء والسكر، من المرجح أن تقل الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن لديهم بواقع الثلث، حتى إذا كانوا مدخنين.وأشارت الدراسة إلى أن الغذاء السليم يتضمن الخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة المتعددة والبندق والأحماض الدهنية الغنية بأوميجا 3، مع الإقلال من اللحوم الحمراء والمصنعة والحبوب غير الكاملة والمشروبات السكرية".ونشر موقع "timesofindia" أهم هذه العادات التى تحمى من الالتهاب الرئوى وهى:- يجب أن تضيف فى وجبتك الغذائية العسل، والزبادى، والبرتقال، والخضراوات لأنها تساعدك بشكل كبير وتعزز المناعة.- الحرص على شرب الماء والسوائل بكثرة، لأنها تعمل على إزالة السموم والتخلص من مخاط الرئتين.- تناول الحبوب مثل الشوفان، والأرز البنى، لأن الحبوب تمد الجسم بالطاقة والكربوهيدرات التى يحتاجها لتعزيز المناعة.- اتباع نظام غنى بالبروتين مثل المكسرات، والأسماك، لأن تمتلك مضادات خاصة لالتهابات الرئة.بدون أدوية علاج الالتهاب الرئوىووفقا لما جاء في الموقع، فان هناك مجموعة من العلاجات المنزلية التي تساعد في التصدي لأزمة الالتهاب الرئوي والتي يأتي منها الآتي:النعناع والكافور:فيساعد تناول المشروب استمرا فى التصدي لمشكلة الإلتهاب الرئوي، لذا يجب الحرص على تناولها معا باستمرار.الغرغرة بالملح:المخاط يبقى في الحلق والصدر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من السعال، وقد تساعد الغرغرة المالحة الدافئة في القضاء على المخاط أو الجراثيم في الحلق، والتي قد توفر بعض الإغاثةالكافيين:شرب كمية صغيرة من الكافيين، مثل فنجان من القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، قد يساعد في بعض أعراض الالتهاب الرئوي، فإن الكافيين قد يعمل على فتح الشعب الهوائية في الرئتين، مما يمكن أن يساعد الشخص يشعر بالارتياح أفضل من التنفس.الراحة:الراحة تساعد فى القضاء على الشعور بالآلام المستمرة، فإن المجهود البدني يسبب مزيد من الآلام والتعب الشديد، لذا فإن الراحة المستمرة تساهم فى التخلص من تلك الأزمة.الزنجبيل والكركم: