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برلمان

برلماني يطالب باستراتيجية حكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضبط منظومة الأسعار واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المستهلك.

وثمن عضو البرلمان اهتمام الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتأكيد على حماية المستهلك وضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار والغش التجارى، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع الأساسية.

وأشار المسعود إلى أنه رغم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض سعر الدولار إلا أن أسعار السلع لا تزاد ترتفع بسبب جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح أكثر.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية لتوفير منظومة حماية اجتماعية بكافة مستوياتها للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
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