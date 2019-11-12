شباب مصر 2030: نجحنا في خلق حلقة وصل بين المواطنين والوزارات.. فيديو

قال فتحي عماد، رئيس مبادرة شباب مصر 2030، إن فريق عمل المبادرة مازالوا يعملون لتحقيق أهداف المبادرة، وذلك من خلال خلق حلقة وصل بين الشباب والوزارات المصرية، لعرض مقترحاتهم ومشاريعهم التنموية، وأيضًا إيمانًا بأهمية تحقيق استراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة.



وأضاف فتحي عماد، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه بفضل مجهوداتهم شاركوا في تنظيم وتأسيس الكثير من الندوات والمؤتمرات في جميع النواحي، وآخرها كان جلسة مخصصة للمبادرة في الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة.



وأوضح فتحي عماد، أن مبادرتهم هي أول مبادرة سعت لأن يكون في معرض القاهرة الدولي جلسات مخصصة للحديث عن أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها سواء على المستوى المحلي والعربي أو الإقليمي، أما بالنسبة للجلسة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي كانت بعنوان "التكامل بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة"، وهي من خلال تمثيل كل القطاعات في الجلسة وعلى منصة واحدة لكيفية تحقيق التنمية المستدامة تمت بشكل صحيح.



وأكد فتحي عماد أنه "ليس من الضروري العمل على تحقيق كل الأهداف مرة واحدة وإنما عند العمل على تحقيق هدف واحد من الأهداف السبعة عشر، علينا التأكد من عدم إلحاق الضرر بأي هدف آخر، لأنها حلقة متصلة كل منهما يخدم الآخر سواء على الفرد والمجتمع والبيئة".