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منوعات

طالبة سعودية تحضر ثعبانا إلى سكان الطالبات.. تفاصيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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محمد علي

أثار ثعبان من نوع " أبو سيور " الفزع بين طالبات جامعة طيبة السعودية بعد تسلله من حقيبة طالبة - كانت قد اشترته مسبقا - إلى داخل معمل الحاسب الآلي، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

أصدرت الجامعة بيانا حملت فيه الطالبة المسؤولية وأكدت بأنها ستطبق بحقها النظام.

وجاء في بيانها:" تلقت إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بلاغًا من قبل الطالبات ومن خلال أستاذة المقرر تحديدًا بعد إخلاء الطالبات عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي وتم التعامل مع البلاغ على الفور من قبل إدارة الأمن والسلامة، تبين للجامعة، بأن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع (أبو سيور) الغير سام (منزوع الأنياب) والمستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة بالمدينة المنورة وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون إحداث أي إصابات ولله الحمد".

وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات ، وتؤكد الجامعة بأنه تم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة لتؤكد حرصها الدائم على سلامة الطلاب والطالبات.

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