مد أجل الحكم في قضية خلية ميكروباص حلوان لـ٢٥ نوفمبر

قررت الدائرة ٥ إرهاب ، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم على ٣٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، ٢٥ نوفمبر لإتمام المداولة.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية محمد الجمل.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق ٧ متهمين في القضية، لفضيلة المفتي وحددت جلسة اليوم ١٢ نوفمبر للنطق بالحكم.



