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حوادث

مد أجل الحكم في قضية خلية ميكروباص حلوان لـ٢٥ نوفمبر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:07 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قررت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم على ٣٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، ٢٥ نوفمبر لإتمام المداولة.

صدر الحكم برئاسة  المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار  وسكرتارية محمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت أوراق ٧ متهمين في القضية، لفضيلة المفتي وحددت جلسة اليوم ١٢ نوفمبر للنطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
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