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محافظات

تحرير 220 مخالفة تموينية لمخابز فى الغربية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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أحمد على
أصدر اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته بالاستمرار في شن الحملات التموينية المفاجئة على جميع المخابز بنطاق المحافظة في وقت واحد لرصد أي مخالفات تؤثر على جودة رغيف الخبز وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية مدير مديرية التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصة الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان جودة رغيف الخبز المدعم.

من جانبها شنت مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع مراكز المدن وشن حملات تموينية مفاجئة على جميع المخابز يوم 31/10/2019 أسفرت عن تحرير 100 مخالفة وكذلك يوم 7/11/2019 أسفرت عن تحرير 120 مخالفة وتتمثل هذه المخالفات في (تجميع دقيق بلدى – تصرف في حصة الدقيق – نقص في وزن رغيف الخبز – عدم وجود ماكينة بالمخبز - عدم نظافة الأدوات – عدم وجود لوحة مواعيد العمل - عدم وجود ميزان بالمخبز - توقف عن الإنتاج).

وجاءت هذه المخالفات بواقع (36 مخالفة بمركز طنطا – 24 مخالفة بمركز سمنود - 18 مخالفة بمركز قطور – 56 مخالفة بمركز زفتي – 36 مخالفة بمركز المحلة الكبرى – 12 مخالفة بمركز كفر الزيات – 14 مخالفة بمركز بسيون – 24 مخالفة بمركز السنطة).

كما أسفرت هذه الحملات عن ضبط 20 شيكارة دقيق بلدى مجمع بهدف البيع في السوق السوداء.
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