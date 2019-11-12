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محافظات

الكشف الطبى على 600 حالة بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قامت قافلة طبية بالكشف على 600 حالة من المواطنين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان والتى شملت العديد من التخصصات الطبية المختلفة.

ومن جانبه أكد حسن الروبى رئيس نادى روتارى أسوان أن القافلة الطبية تأتى ضمن أنشطة نادى روتارى مصر داخل محافظة أسوان فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى تشمل الرعاية الصحية لأهالى المحافظة بتوفير الخدمات العلاجية فى شتى التخصصات الطبية بجانب صرف الأدوية للأهالى بالمجان.

وأضاف حسن الروبى أن القافلة واستمرت فى عملها لمدة يومين، واستهدفت الأهالى ومحدودى الدخل بقرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وأشار إلى أن القافلة كانت برئاسة الدكتورة إيمان سلام رئيس لجنة القوافل الطبية، والدكتور طارق الخولى والدكتورة مى النجار والدكتورة مروة فاروق أعضاء القافلة، تحت إشراف وحضور الدكتور مجدى السيد مساعد محافظ المنطقة الروتارية.

يذكر أن نادى روتارى مصر، برئاسة شريف والى محافظ المنطقة الروتارية، نظم قافلة طبية لعلاج الشفة الأرنبية وشق الحلق، وإجراء الجراحات اللازمة لهم بالمجان داخل مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، بمشاركة 23 طبيبا متخصصا منهم 21 طبيبا أمريكيا و 2 أطباء من أستراليا، والذين كرمهم محافظ أسوان تقديرًا لدورهم الطبى والإنسانى فى علاج البسطاء مجانًا.
الكشف الطبى على 600 حالة بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.. صور
الكشف الطبى على 600 حالة بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.. صور
الكشف الطبى على 600 حالة بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.. صور
الكشف الطبى على 600 حالة بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.. صور
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