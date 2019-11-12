منتخب مالي يبدأ الإعداد لمواجهة غانا بمران صباحي في الجبل الأخضر

بدأ منتخب مالي الأولمبي تحضيراته صباح اليوم، استعدادا لمباراة الأخيرة في المجموعة الأولى والتي يواجه فيها نظيره الغاني بختام لقاءاته بدور المجموعات.



وينتظر المنتخب المالي مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له أمام نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، بعدما غادر بطولة كأس أفريقيا للشباب دون ٢٣ عامًا بخسارتين متتاليتين أمام مصر ثم الكاميرون، وبدون نقاط حتى الآن.



وخاض الفريق المالي تدريبا صباحيا قويا على ملعب المقاولون العرب الفرعي طالب خلاله المدير الفني، اللاعبين، بضرورة تسجيل بصمتهم والفوز على غانا رغم الخروج من البطولة لإثبات أنفسهم.