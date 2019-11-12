رئيس جامعة المنوفية يستقبل مستشار مفتى الديار المصرية





استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية وأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية وذلك قبل التوجه إلى اللقاء الطلابى الذى تنظمه الجامعة ضمن فعاليات الأسبوع البيئى السابع والحديث عن دور الشباب فى بناء المجتمع.



تناول اللقاء الحديث عن أهمية نشر الوعى فى المجتمع، وأهمية التواصل مع الشباب والنزول إليهم والتواجد بينهم ومحاولة سد الفجوة بين الجيل السابق والجيل الحالى، وتنمية روح الإنتماء للوطن.



كما تحدث الطرفان عن أهمية بناء الشباب كخطوة هامة وفعالة لبناء الوطن، وأن يكون الشباب على قدر المسئولية، وأن يتحلى بالأخلاق العامة ويوظف جرأته وطاقاته فى بناء المجتمع.



كما أكد مبارك وعاشور على دور التعليم قبل الجامعى والجامعى فى بناء وتشكيل وعى الشباب وتقويم سلوكياتهم وتنمية روح المواطنة بداخلهم وتعزيز قيمة الإنتماء والتعايش مع الآخر فى إطار القانون والأخلاق والتعاون بين جميع الأجيال لبناء الوطن.